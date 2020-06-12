- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت صحة مكة المكرمة أن ما يُتداول حول إحصائية فيروس كورونا المستجد، فيما يخص توزيع الحالات على عدد من القرى والمراكز التابعة لمكة المكرمة، غير صحيح.
وقالت صحة مكة: "ننبه الجميع بأن الإحصائية المتداوَلَة في وسائل التواصل المختلفة لإحصائية فيروس كورونا الجديد غير صحيحة". داعية الجميع للتأكد من الأرقام عبر المصادر الرسمية لوزارة الصحة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت إحصائية لفيروس كورونا المستجد في عدد من مراكز وقرى، تقع شرقي مكة المكرمة، منسوبة لصحة العاصمة المقدسة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
"صحة العاصمة المقدسة" تكشف حقيقة إحصائية متداوَلَة لمصابي "كورونا" لقرى شرق مكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-06-12
أكدت صحة مكة المكرمة أن ما يُتداول حول إحصائية فيروس كورونا المستجد، فيما يخص توزيع الحالات على عدد من القرى والمراكز التابعة لمكة المكرمة، غير صحيح.
وقالت صحة مكة: "ننبه الجميع بأن الإحصائية المتداوَلَة في وسائل التواصل المختلفة لإحصائية فيروس كورونا الجديد غير صحيحة". داعية الجميع للتأكد من الأرقام عبر المصادر الرسمية لوزارة الصحة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت إحصائية لفيروس كورونا المستجد في عدد من مراكز وقرى، تقع شرقي مكة المكرمة، منسوبة لصحة العاصمة المقدسة.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
11:21 PM
دعت لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية
أكدت صحة مكة المكرمة أن ما يُتداول حول إحصائية فيروس كورونا المستجد، فيما يخص توزيع الحالات على عدد من القرى والمراكز التابعة لمكة المكرمة، غير صحيح.
وقالت صحة مكة: "ننبه الجميع بأن الإحصائية المتداوَلَة في وسائل التواصل المختلفة لإحصائية فيروس كورونا الجديد غير صحيحة". داعية الجميع للتأكد من الأرقام عبر المصادر الرسمية لوزارة الصحة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت إحصائية لفيروس كورونا المستجد في عدد من مراكز وقرى، تقع شرقي مكة المكرمة، منسوبة لصحة العاصمة المقدسة.
، "صحة العاصمة المقدسة" تكشف حقيقة إحصائية متداوَلَة لمصابي "كورونا" لقرى شرق مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة العاصمة المقدسة" تكشف حقيقة إحصائية متداوَلَة لمصابي "كورونا" لقرى شرق مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.