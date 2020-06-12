، جازان.. والدة المفقود "هاني خرمي" تدخل المستشفى بحالة حرجة حزناً عليه ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد شهر على اختفائه.. ودعوات لتكثيف البحث عنه

دخلت والدة الشاب هاني محسن أحمد خرمي، المفقود منذ شهر في ظروف غامضة للمستشفى في حالة حرجة، وذلك حزناً على ابنها المفقود.

وذكر شقيق المفقود لـ"الخليج 365" أن أخاه "هاني" فُقد منذ شهر، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، مؤكداً دخول والدته في حالة حرجة للمستشفى، راجياً من الله أن يلطف بها.

وبين أنهم يواصلون البحث عنه وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وناشد عبر "الخليج 365" أمير منطقة جازان ونائبه بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث عنه، مؤكداً على من يعثر عليه أو على أي معلومة يبادر بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه أو الاتصال على الرقمين:

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0537636806مفقود جازان