، جازان.. والدة المفقود "هاني خرمي" تدخل المستشفى بحالة حرجة حزناً عليه ،

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دخلت والدة الشاب هاني محسن أحمد خرمي، المفقود منذ شهر في ظروف غامضة للمستشفى في حالة حرجة، وذلك حزناً على ابنها المفقود.
وذكر شقيق المفقود لـ"الخليج 365" أن أخاه "هاني" فُقد منذ شهر، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، مؤكداً دخول والدته في حالة حرجة للمستشفى، راجياً من الله أن يلطف بها.
وبين أنهم يواصلون البحث عنه وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.
وناشد عبر "الخليج 365" أمير منطقة جازان ونائبه بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث عنه، مؤكداً على من يعثر عليه أو على أي معلومة يبادر بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه أو الاتصال على الرقمين:
0509884717
0537636806مفقود جازان
جازان.. والدة المفقود "هاني خرمي" تدخل المستشفى بحالة حرجة حزناً عليهفهد كاملي الخليج 365 2020-06-12
دخلت والدة الشاب هاني محسن أحمد خرمي، المفقود منذ شهر في ظروف غامضة للمستشفى في حالة حرجة، وذلك حزناً على ابنها المفقود.
وذكر شقيق المفقود لـ"الخليج 365" أن أخاه "هاني" فُقد منذ شهر، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، مؤكداً دخول والدته في حالة حرجة للمستشفى، راجياً من الله أن يلطف بها.
وبين أنهم يواصلون البحث عنه وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.
وناشد عبر "الخليج 365" أمير منطقة جازان ونائبه بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث عنه، مؤكداً على من يعثر عليه أو على أي معلومة يبادر بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه أو الاتصال على الرقمين:
0509884717
0537636806
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
10:38 PM
بعد شهر على اختفائه.. ودعوات لتكثيف البحث عنه
دخلت والدة الشاب هاني محسن أحمد خرمي، المفقود منذ شهر في ظروف غامضة للمستشفى في حالة حرجة، وذلك حزناً على ابنها المفقود.
وذكر شقيق المفقود لـ"الخليج 365" أن أخاه "هاني" فُقد منذ شهر، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، مؤكداً دخول والدته في حالة حرجة للمستشفى، راجياً من الله أن يلطف بها.
وبين أنهم يواصلون البحث عنه وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.
وناشد عبر "الخليج 365" أمير منطقة جازان ونائبه بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث عنه، مؤكداً على من يعثر عليه أو على أي معلومة يبادر بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه أو الاتصال على الرقمين:
0509884717
0537636806
، جازان.. والدة المفقود "هاني خرمي" تدخل المستشفى بحالة حرجة حزناً عليه ،
المصدر : الخليج 365
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