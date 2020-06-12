شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل/// إعلان جديد صادم وغير متوقع من ”السعودية“ بشأن “قرار إلغاء موسم الحج” لهذا العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٢ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٣ مساءً (الخليج 365_متابعات)

نقلت صحيفة بريطانية عن مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، أن سلطات بلاده “تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة في التاريخ الحديث، بعد أن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 119 ألفا”.

وقالت “فاينانشال تايمز” نقلا عن المسؤول السعودي (لم تسمّه)، إنه “تمت دراسة القضية بعناية، ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة (..) وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع”.

قرار إلغاء موسم الحج لهذا العام وأضاف أن “جميع الخيارات مطروحة، والأولوية بالنسبة إلينا هي صحة وسلامة الحجاج”.

وسيكون قرار إلغاء موسم الحج للعام الجاري، حال تم اتخاذه، الأول من نوعه منذ تأسيس المملكة عام 1932، بحسب المصدر نفسه.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، أمس الأول ، إنها تتشاور مع المملكة العربية السعودية في مسألة تأجيل موسم الحج لهذا العام، موضحة أن “السعودية لم تتخذ قرارا بعد بتأجيل موسم الحج”.

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وأوضحت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط،، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن قرار مستقبل موسم الحج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة أنه في حالة الاستقرار على عودة الحج سوف يراعي شروط صحية معينة، وسوف يكون بالتنسيق بين المنظمة العالمية والمؤسسات السعودية.

وأكدت سمهوري أن “تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في العالم يخضع للعديد من العوامل منها اقتصادي ومنها اجتماعي وكذلك صحي”، متابعة: “هناك عوامل تتعلق بقدرة الدولة على توفير مستويات من الرعاية الصحية”.

وفرضت السعودية تدابير صحية بعد اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة في الثاني من مارس/آذار، شملت فرض قيود على السفر وحظر التجول لمدة شهرين.

ولكن بعد أن بدأت المملكة في تخفيف تدابير الإغلاق في أواخر شهر مايو/أيار، ارتفع عدد الإصابات والوفيات. وقد سُجلت أكثر من ثلاثة آلاف حالة في اليوم خلال الأيام الستة الماضية.

قرار إلغاء موسم الحج لهذا العام وحتى مساء الجمعة، سجلت السعودية 119 ألفا و942 إصابة بوباء كورونا، بينها 893 وفاة، و81 ألفا و29 حالة تعاف.

فيما تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و653 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 425 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و876 ألفا، وفق موقع “ورلدوميتر”.

وخلال يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وكذلك ماليزيا، إلغاءهما أداء فريضة الحج للعام الجاري، بسبب مخاوف من كورونا.