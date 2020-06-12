شكرا لمتابعة خبر عن نيوم تُطلق برنامجًا لتعيلم الإنجليزية عن بُعد وتضع 4 شروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أعلن رئيس صندوق تنمية الموارد البرشية "هدف"؛ تركي الجعويني، اليوم الجمعة، عن إطلاق برنامج لتعليم اللغة الإنجليزية من جانب شركة نيوم.

وقال في تغريدة له: "من خلال منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية #هدف.. شركة نيوم تطلق برنامجاً لتعليم اللغة_الإنجليزية عن بُعد، ضمن مبادراتها التنموية للمجتمع المحلي".

وعلى الراغبين في التسجيل و الإطلاع على الشروط الدخول هنا .