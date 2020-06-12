شكرا لمتابعة خبر عن نيوم تُطلق برنامجًا لتعيلم الإنجليزية عن بُعد وتضع 4 شروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أعلن رئيس صندوق تنمية الموارد البرشية "هدف"؛ تركي الجعويني، اليوم الجمعة، عن إطلاق برنامج لتعليم اللغة الإنجليزية من جانب شركة نيوم.
وقال في تغريدة له: "من خلال منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية #هدف.. شركة نيوم تطلق برنامجاً لتعليم اللغة_الإنجليزية عن بُعد، ضمن مبادراتها التنموية للمجتمع المحلي".
وعلى الراغبين في التسجيل و الإطلاع على الشروط الدخول هنا .
كانت هذه تفاصيل خبر نيوم تُطلق برنامجًا لتعيلم الإنجليزية عن بُعد وتضع 4 شروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.