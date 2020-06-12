شكرا لمتابعة خبر عن عضو شوري للموظفين المفصولين تعسفيا: إلجأوا للمحاكم العمالية بدلاً من مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور عبدالعزيز الحرقان عضو مجلس الشورى:" انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا شكوى موظف فصل من وظيفته وأن سبب الفصل من وجهة نظره هو مدير أجنبي كسبا للتعاطف الاجتماعي ".

وتساءل الحرقان عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، قائلا:" لماذا لا يلجأ هؤلاء إلى المحاكم العمالية في جميع أنحاء المملكة التي تستقبل شكاوى العمال وتحلها بالتراضي أو بنصوص النظام؟ ".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة انتشرت بها شكوى من موظف فصل من وظيفته وأن سبب الفصل من وجهة نظره هو مدير أجنبي كسبا للتعاطف الاجتماعي.