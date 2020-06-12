شكرا لمتابعة خبر عن بنك الدم في مستشفى الملك فيصل يفتح أبوابه للتبرع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلن مستشفى الملك فيصل التخصص عن فتح باب التبرع لبنك الدم ابتداءَ من غدا. أعلن مستشفى الملك فيصل التخصص عن فتح باب التبرع لبنك الدم ابتداءَ من غدا. وقال المستشفى إنه نظراً للحاجة الماسة للتبرع بالدم، قرر بنك الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض فتح أبوابه يوم السبت 21 شوال لاستقبال المتبرعين من الساعة 3 عصراً إلى 11 مساءً.

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