شكرا لمتابعة خبر عن " السلمي " يوضح واجب الأب تجاه أبنائه الذين لا يصلون (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):تحدث الشيخ عبدالله السلمي عن واجب الأب تجاه أبنائه الذين لا يصلون، قائلا:" أنصح ابنك ولو قال لك تم انتهي الأمر من ناحيتك ".
وشدد السلمي خلال حواره في برنامج " ياهلا " على عدم العزلة بين الأب وأبنائه بسبب تقصيرهم في الصلاة ولكن يجب مخاطبتهم باللين والملاطفة.
وأوضح أن التعامل باللين والملاطفة هما المطلب للتعامل مع الأولاد، مضيفا:" ينبغي علي الأب في حال استجابة الابن أن يحببهم في أمور الدنيا عن طريق الملاطفة ".
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