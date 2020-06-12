شكرا لمتابعة خبر عن " السلمي " يوضح واجب الأب تجاه أبنائه الذين لا يصلون (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الشيخ عبدالله السلمي عن واجب الأب تجاه أبنائه الذين لا يصلون، قائلا:" أنصح ابنك ولو قال لك تم انتهي الأمر من ناحيتك ".

وشدد السلمي خلال حواره في برنامج " ياهلا " على عدم العزلة بين الأب وأبنائه بسبب تقصيرهم في الصلاة ولكن يجب مخاطبتهم باللين والملاطفة.

وأوضح أن التعامل باللين والملاطفة هما المطلب للتعامل مع الأولاد، مضيفا:" ينبغي علي الأب في حال استجابة الابن أن يحببهم في أمور الدنيا عن طريق الملاطفة ".