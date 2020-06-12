شكرا لمتابعة خبر عن عائلة كاملة تُصاب بـ" كورونا " في عسير بسبب تشخيص خاطئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أصيبت عائلة كاملة في عسير بكورونا جراء تشخيص خاطئ، وفقا لما ذكره المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط.

‏وقال القرني عبر حسابه الشخصي في موقع " تويتر "، إنه ومنذ أسبوع عانى من حمى وارتفاع في درجة الحرارة وبعض الأعراض المصاحبة.

وأوضح القرني:" راجعت مركز الرعاية الصحية الأولية في الحي وطلبت إجراء مسحة كورونا، فرفضت الدكتورة وشخصتني بأنها إنفلونزا موسمية ".

ولفت:" الآن وبعد مرور أسبوع ثبت بأن الحالة هي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وجميع أفراد عائلتي مصابون، فمن يتحمل ذلك؟ ".