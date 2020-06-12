شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يروي قصة إصابته بالشلل الرباعي بسبب الجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): روي عبدالمجيد الشمري قصة إصابته بالشلل الرباعي الذي كان سببها " الجوال "، قائلا:" الإصابة بالشلل كانت بسبب الجوال ". روي عبدالمجيد الشمري قصة إصابته بالشلل الرباعي الذي كان سببها " الجوال "، قائلا:" الإصابة بالشلل كانت بسبب الجوال ". وأضاف الشمري خلال حواره في برنامج " ياهلا ":" صار معي الحادث خلال 5 ثوانٍ من استخدامي للجوال "، لافتا:" انتقلت لمستشفي قوي الأمن بالرياض لإجراء عملية في الفقرات بعد كسر الحبل الشوكي ". وأشار الشمري:" عرفت إني مصاب بالشلل "، مردفا:" بدأت العلاج الطبيعي في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بعد خمس سنوات ونصف وقدموا لي خدمات لن أنساها وتعلمت الأكل واللبس واعتمدت "، موضحا:" إرادتي دفعتني لتحدي مرحلة الإعاقة ".

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