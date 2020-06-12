شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إصابة الشيخ عبدالله المصلح بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلن نجل الشيخ عبدالله المصلح، الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أن والده أُصيب بفيروس كورونا، بعد أدائه صلاة الجمعة الماضية في الحرم النبوي.

وأوضح، أن والده انتقل إلى جدة بعد صلاة الجمعة في الحرم النبوي، ثم بدأت تظهر عليه أعراض الفيروس بارتفاع درجة حرارته يوم الأحد واشتدت يوم الإثنين الماضي.

وأشار إلى أن نتيجة التحليل ظهرت إيجابية يوم الثلاثاء، مضيفًا: " أبشركم والدي يتماثل للشفاء وحالته الصحية مستقرة بحسب إفادة الأطباء في المستشفى”.