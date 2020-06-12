شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق أكبر مطابخ اللحوم في الشرائع بعد إصابة أحد عامليه بـ"كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

شهدت مخططات الشرائع، اليوم الجمعة، إغلاق ثاني أكبر مطابخ اللحوم بالمنطقة، بتوجيه من الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المطبخ بفيروس كورونا.

وباشرا لفرق الرقابية إغلاق المطعم بعد أن ثبت إصابة أحد المشرفين عليه بفيروس كورونا.