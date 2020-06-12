شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رحلة جديدة يستقبلها مطار الملك عبدالعزيز من لوس أنجلوس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم الجمعة، رحلة جديد قادمة من لوس أنجلوس. استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم الجمعة، رحلة جديد قادمة من لوس أنجلوس. ونشر المطار عدد من الصور توثق الإجراءات المتبعة لاستقبال الرحلة القادمة من لوس أنجلوس والتي تأتي في إطار الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج. Advertisements

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