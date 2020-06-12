شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق توكّلنا لا يسمح للزائرين بالتسجيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): كشفت تطبيق توكّلنا أنه لا يسمح بتسجيل الزائر فيه خلال الفترة الحالية. كشفت تطبيق توكّلنا أنه لا يسمح بتسجيل الزائر فيه خلال الفترة الحالية. وأضاف ردًا على أحد السائلين: " تطبيق توكلنا حالياً يخدم المواطنين والمقيمين فقط ".

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