شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا بمكة المكرمة لليوم الثاني على التوالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهدت مكة المكرمة، انخفاضًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد

وسجّلت حالتَيْ وفاة خلال اليومين الماضيين، بينما كانت تصل حالات الوفاة في الأيام الماضية إلى 10 حالات في اليوم الواحد.

وأصيب 197 شخصًا فقط خلال الـ24 ساعة الماضية في مكة المكرمة، وتعافي 99 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات المسجلة في مكة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم بلغ 19033؛ منها 4267 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و14458 حالة تعافٍ، و308 حالات وفاة.