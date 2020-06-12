شكرا لمتابعة خبر عن السجين خالد الدوسري يتواصل مع والدته بعد انقطاع 9 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):تواصل السجين خالد الدوسري، اليوم الجمعة، مع والدته هاتفيًا، بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات .
وأوضحت وثيقة أن مكتب التحقيقات الفيدرالية قام بإرسال المواد الكيميائية الخاصة بقضية المعتقل إلى المعمل الكيميائي من أجل تحليلها، و أن نتائج التحليل جاءت صادمة.
وكشفت الوثيقة أن المواد الكيميائية التى أرسلت إليها بشأن قضية خالد الدوسري لم تكن مخلوطة، وليست كافية لصناعة مواد متفجرة، وقد تم إخفائها ولم تصل للمحكمة.
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