شكرا لمتابعة خبر عن السجين خالد الدوسري يتواصل مع والدته بعد انقطاع 9 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

تواصل السجين خالد الدوسري، اليوم الجمعة، مع والدته هاتفيًا، بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات .

وأوضحت وثيقة أن مكتب التحقيقات الفيدرالية قام بإرسال المواد الكيميائية الخاصة بقضية المعتقل إلى المعمل الكيميائي من أجل تحليلها، و أن نتائج التحليل جاءت صادمة.

وكشفت الوثيقة أن المواد الكيميائية التى أرسلت إليها بشأن قضية خالد الدوسري لم تكن مخلوطة، وليست كافية لصناعة مواد متفجرة، وقد تم إخفائها ولم تصل للمحكمة.