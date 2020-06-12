تسجيل 10 وفيات بكورونا في الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): وصل عدد المتوفيين بفيروس وصل عدد المتوفيين بفيروس كورونا في الطائف إلى 10 حالات منذ بداية الجائحة، حيث بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2482 إصابة، بعد تسجيل 83 إصابة جديدة. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 1665 حالة بعد تسجيل 24 حالة تعافٍ جديدة؛ حيث أن 807 مصاب يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة. وكانت وزارة الصحة سجلت 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1010 حالات شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية " 81,029 "، في حين سجلت 36 حالة وفاة.

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