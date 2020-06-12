شكرا لمتابعة خبر عن النمر : مرق اللحم لا يسدد الشرايين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن مرق اللحم ليس مضر ولا يسدد الشرايين.

وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الذي يضر ليس مرق اللحم وأنما ارتفاع الكلسترول والدهون الثلاثية المستمر.

وأضاف أنه يمكن للفرد تناول مرقة اللحم اذا كانت تحاليل الدهون في الدم لدى الفرد طبيعية ولا يعاني من السمنة.