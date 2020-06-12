شكرا لمتابعة خبر عن النمر : مرق اللحم لا يسدد الشرايين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن مرق اللحم ليس مضر ولا يسدد الشرايين.
وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الذي يضر ليس مرق اللحم وأنما ارتفاع الكلسترول والدهون الثلاثية المستمر.
وأضاف أنه يمكن للفرد تناول مرقة اللحم اذا كانت تحاليل الدهون في الدم لدى الفرد طبيعية ولا يعاني من السمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر النمر : مرق اللحم لا يسدد الشرايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.