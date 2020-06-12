شكرا لمتابعة خبر عن "مريم وينها" قصة أم فقدت طفلتها في المستشفى قبل 45 عامًا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف مقطع فيديو قديم لمواطنة فقدت طفلتها منذ ولاتها قبل 45 عامًا، وقيل لها إنها توفيت لكنها لم تفقد الأمل في لقاءها.

وطالبت الأم في مقطع فيديو، أنها أنجبت توأم هما "سارة ومريم"، وأخبروها أن مريم بحاجة إلى الرعاية الصحية، وظلت تتردد على المستشفى لثلاثة أيام، ثم انقطعت ثلاثة أخرى بسبب انشغالها بسارة، وعندما عادت لم تجد ابنتها وأخبرتها الممرضة بأنها توفيت، وعندما ذهبت إلى ثلاجة الموتى لم تجدها، ولم يدلها أحد عليها.

وطالبت الأم بالمساعدة في البحث عن ابنتها المفقودة، فيما دشّن نشطاء وسم "مريم وينها" على أمل جمع معلومات عنها وإعادته إلى أمها.