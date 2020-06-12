شكرا لمتابعة خبر عن مطار القصيم يلغي رحلاته إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أعلن مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، عن إلغاء رحلاته المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اعتبارًا من يوم أمس الخميس.

وكشف المطار، عن تخفيض عدد الرحلات إلى مطار جدة، لتصل إلى 4 رحلات أسبوعياً، اعتبارًا من غد السبت.

يأتي ذلك بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينتي الرياض وجدة، وفقًا لتقرير "الإخبارية".