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مطار القصيم يلغي رحلاته إلى الرياض

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أعلن مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، عن إلغاء رحلاته المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اعتبارًا من يوم أمس الخميس.

وكشف المطار، عن تخفيض عدد الرحلات إلى مطار جدة، لتصل إلى 4 رحلات أسبوعياً، اعتبارًا من غد السبت.

يأتي ذلك بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس في مدينتي الرياض وجدة، وفقًا لتقرير "الإخبارية".

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