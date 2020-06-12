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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مصابة بكورونا تلد طفلا بصحة جيدة في الخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى):نجحت فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في الخرج حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وجاء ذلك من خلال اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، وتطبيق أعلى الاحترازات لضمان سلامة الأم والجنين في آنٍ واحد.
وأجريت الولادة بشكل طبيعي، حيث خضع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية لضمان سلامته، وهو بحالة صحية جيدة.
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