شكرا لمتابعة خبر عن خطوات "حجز موعد" لزيارة أحد مراكز مؤسسة التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن خطوات حجز موعد لزيارة أحد مراكزها المتاحة في ظل منع التجوال وذلك في الحالات الضرورية فقط. كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن خطوات حجز موعد لزيارة أحد مراكزها المتاحة في ظل منع التجوال وذلك في الحالات الضرورية فقط. وجاءت الخطوات كالتالي: "الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، اختيار خدمة حجز موعد، تعبئة البيانات الشخصية، اختيار الفرع والوقت المناسبين، استلام تذكرة الموعد عبر رسالة نصية، تم الحجز بنجاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطوات "حجز موعد" لزيارة أحد مراكز مؤسسة التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.