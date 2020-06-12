شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تنشر فيديو لتوضيح عقوبة تجمع المتسوقين والعاملين داخل أو خارج المحل التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الداخلية، عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية.

وأكدت في مقطع فيديو لها، أن العقوبة هي غرامة مالية تبلغ 5 آلاف ريال لكل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها، بما لا يزيد عن 100 ألف ريال.

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وأشارت إلى أن العقوبة التي ستطبق حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تبلغ 10 آلاف ريال، وسيتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة.

وأبانت الوزارة، أنه في حال كانت المؤسسة المخالفة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، فإنه سيتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وسيتم إغلاقها لمدة 6 أشهر في حال تكرار المخالفة.

وتابعت أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فسيتم إبعاده من المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائياً.