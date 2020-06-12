شكرا لمتابعة خبر عن العطيشان تكشف عن سبب تفضيل أهل جازان للميفة والمغش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): طالب الإعلامي خالد العقيلي بالاستثمار في المطبخ السعودي على غرار المطابخ العالمية كالإيطالية. طالب الإعلامي خالد العقيلي بالاستثمار في المطبخ السعودي على غرار المطابخ العالمية كالإيطالية. ومن جهتها، أوضحت ضحى العطيشان في مداخلة هاتفية ببرنامجه على قناة السعودية:" احنا لابد نتمسك بالتراث، مطبخنا متنوع ". ولفتت العطيشان:" في جازان المرأة تخبز ٣ مرات في الفطور والغداء والعشاء، ويفطرون سمك لأن عندهم السمك شيء أساسي ". وتابعت:" المرأة في الصيف تصبح الصبح تولع “الميفة”، وكل يوم لازم ٥ مغشات “ملوخية أو بامية أو غيرها "، مضيفة:" في جازان عندهم آكلات غريبة عجيبة، وكل منطقة تتميز بشيء أحلى من الثانية ".

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