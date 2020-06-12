شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. إعلامي ينتقد مستشفى وضعت سعر مبالغ فيه لفحص كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقد الإعلامي خالد العقيلي، ما قامت به إحدى المستشفيات العاملة في المملكة بشأن فحص فيروس كورونا .

وذكر الإعلامي، خلال برنامجه المذاع على قناة السعودية، أن المستشفى خاصة، ولديه فروع أخرى في دول الخليج الأخرى.

وأضاف أن المستشفى قام بوضع أسعار مبالغ فيها بشأن فحص فيروس كورونا، فيما لم يقم بوضع نفس تلك الأسعار في الدول الآخر، مستنكرًا قيام المستشفى بهذا التصرف.