بالفيديو .. تجمع للعمالة في حي «ثليم» بالرياض بعد صلاة الجمعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو تجمع للعمالة في حي "ثليم" بالرياض، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة .وظهرت العمالة وهى مخالفة للإجراءات الاحترازية التى صدرت للحد من تفشي فيروس وثق مقطع فيديو تجمع للعمالة في حي "ثليم" بالرياض، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة .وظهرت العمالة وهى مخالفة للإجراءات الاحترازية التى صدرت للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. ولم تطبق العمالة التباعد الاجتماعي، الأمر الذى دفع أحد المواطنين لتوثيق الواقعة للتنبيه بوجود مثل هذه المخالفات والتحذير منها.

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