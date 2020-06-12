شكرا لمتابعة خبر عن إعادة الكهرباء تدريجيًا لبعض المشتركين المتضررين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت شركة الكهرباء، أنه تم إعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين في أجزاء من منطقة الباحه و أجزاء من محافظة بيشة ومحافظة القنفذة.

وأضافت أن فرق الطوارئ الميدانية تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن لكامل المشتركين.