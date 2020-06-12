شكرا لمتابعة خبر عن إعادة الكهرباء تدريجيًا لبعض المشتركين المتضررين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أعلنت شركة الكهرباء، أنه تم إعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين في أجزاء من منطقة الباحه و أجزاء من محافظة بيشة ومحافظة القنفذة.
وأضافت أن فرق الطوارئ الميدانية تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن لكامل المشتركين.
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