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إعادة الكهرباء تدريجيًا لبعض المشتركين المتضررين

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت شركة الكهرباء، أنه تم إعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين في أجزاء من منطقة الباحه و أجزاء من محافظة بيشة ومحافظة القنفذة.

وأضافت أن فرق الطوارئ الميدانية تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن لكامل المشتركين.

 

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