نقاط لفرز المصلين بجوامع في الباحة لمواجهة «كورونا المستجد»

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، الجمعة؛ نقاط فرز بجوامع المنطقة، بواسطة عدد من الفرق الإسعافية والتطوعية، بعد عودة المصلين إلى المساجد.

ويأتي هذا تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، والمتمثلة في قياس درجة حرارة المصلين وإعطاؤهم الكمامات الواقية، وتعقيم الأيدي وإرشادهم لأماكن الصلاة المحققة للتباعد الآمن، وذلك ضمن مبادرة «عودًا حميدًا لبيوت الله».

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أنه تم إنشاء نقاط الفرز للتأكيد على الالتزام بوسائل الحماية للمصلين في جميع جوامع مدينة الباحة ومحافظاتها التخفيف من الازدحام أثناء الدخول والخروج، بما يحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

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وأضاف الزهراني، أن هذه الجهود تأتي بمتابعة ميدانية من مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي؛ حيث قامت الهيئة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، بتعقيم المساجد، وتحديد مواقع المصلين بالتباعد الاجتماعي ووضع الملصقات وعمل الاحترازات اللازمة.

وأكد الزهراني ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية بالتباعد الاجتماعين وارتداء وسائل الحماية والوقاية.

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