طقس السبت.. سحب رعدية محتملة على 4 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فرصًا لتكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 4 مناطق غدًا السبت.

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن الحالة الجوية السابقة تشمل مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وتوقّعت الهيئة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، ونجران، كذلك على أجزاء من الساحل الغربي.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 18 و40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وحسب توقعات الهيئة، ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية بسرعة بين 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

فيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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