شاهد.. الشؤون الإسلامية توثق استقبال المساجد المصلين في الجمعة الثانية بعد رفع الإيقاف

وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا
وثقت وزارة الشؤون الإسلامية لحظة دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة الثانية بعد رفع الإيقاف عن الصلاة في المساجد؛ بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أكدت الوزارة أن جموع المصلين أدوا ثاني صلاة جمعة بعد الإيقاف، بكل طمأنينة وسكينة وسط خدمات متكاملة قدمتها الوزارة بمشاركة فروعها بمناطق المملكة.
جاء ذلك، في بيان للوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»؛ حيث بثت مقطع فيديو يظهر مدى التزام المساجد والمصلين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المقررة من جانب الجهات المعنية؛ لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد».
وأظهر الفيديو قيام العمال بالتأكد من ارتداء المصلين الكمامات، وتعقيم أيديهم بالمطهرات قبل الدخول إلى المساجد.
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