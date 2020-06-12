«تعليم الزلفي» تحصد 4 ميداليات في «أولمبياد التصميم الفني»

حقّقت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي أربعة مراكز متقدمة في منافسات «أولمبياد التصميم الفني»، الذي أقيم مؤخرًا على مستوى المملكة، ونظمته «وكالة الأداء التعليمي» بوزارة التعليم.

وحصدت إدارة تعليم الزلفي ثلاث ذهبيات وفضية واحدة، في تلك المنافسات، التي عقدت تحت إشراف الإدارة العامة للنشاط بنات.

ومن ناحيتها، أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الزلفي، بدور الحمد، أن هذا الأولمبياد نظمته الوزارة بهدف إطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته؛ للإسهام في تطور الحركة الفنية بالمملكة.

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ولفتت الحمد إلى أن الاولمبياد يستهدف أيضًا نشر ثقافة الاستخدام الآمن والفاعل للإنترنت ووسائل التقنية الحديثة، والعمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب تنمية مهارات التفكير الإبداعي للأداء الفعال، وتبادل الخبرات الفنية في مجال التصميم الفني.

من جهته، ثمّن مُدير التعليم بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي، ما تم تحقيقه من ميداليات، معتبرًا إياه ثمرة الجهود المبذولة لتحقيق أفضل المراكز، مقدمًا التهنئة للطالبات ومعلماتهن وأسرهن ومدارسهن على هذا الإنجاز الذي يُضاف لمنجزات الإدارة في مختلف المجالات.

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