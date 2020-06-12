بالصور.. فرع «الموارد البشرية» بالرياض ينظِّم دورة للأيتام في أساسيات الرسم بالقلم الرصاص

نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، دورة «أساسيات الرسم بالقلم الرصاص» عن بُعد، وذلك بالتعاون مع فريق «همة عطاء التطوعي».

وحضر الدورة التي نظمتها «إدارة الأسر الكافلة»، التابعة لفرع الوزارة، الأهالي المحتضنون وموظفات الإدارة وبعض المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي.

وقدّم الدورة المدرب محمد عبد الرحمن السلطان، مستهدفة فئة الأيتام لدى الأسر الكافلة، والذين تتراوح أعمارهم بين ٩-١٤سنة.

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وتناولت الدورة عدة محاور، أبرزها: التعرف على طرق اختيار الألوان، واستخدام الأشكال الهندسية في تطوير استخدام المنظور، والخيال والظل وتدرجاته، مع التطبيق العملي لكافة المحاور، وعرض رسوم المشتركين مباشرة على المدرب، ومناقشتها والإجابة عن كل الاستفسارات.

تأتي هذه الدورة؛ ضمن مجموعة من البرامج والدورات الإلكترونية «عن بعد»، والتي اعتمدها فرع الوزارة مؤخرًا للتواصل مع الأسر الكافلة للأيتام ومتابعتهم بشكل دوري؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة للحد من تفشي انتشار فيروس «كورونا المستجد».

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