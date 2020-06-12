أدّى إلى إصابة شخص ونقل للمستشفى..

أصيب شخص نتيجة انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على طريق عنيكر بمحافظة القنفذة، مساء اليوم الجمعة. وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة الحادث، وقامت بنقل الشخص المصاب إلى المستشفى.

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كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب مركبة بعد انحرافها عن مسارها بطريق عنيكر بالقنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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