صحة حفر الباطن تشارك بـ60 متطوعًا لتوعية المصلين

تحت شعار نعود بحذر
شاركت صحة حفر الباطن، اليوم، في حملة التطوع الصحي لتوعية المصلين، تحت شعار (نعود بحذر)، بمشاركة 60 متطوعًا، وذلك بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.
وقدمت صحة حفر الباطن والفرق التطوعية النصائح والتوجيهات والتعليمات؛ لتوعية المصلين وحثهم على إتباع الاشتراطات الصحية مثل لبس الكمامة القماشية، وإحضار سجادة للاستخدام الشخصي، إضافة إلى التنويه بأهمية غسل اليدين أو تعقيمها قبل وبعد زيارة المسجد مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين والحد من التجمعات.
وتأتي هذه الحملات التوعوية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها صحة حفر الباطن حفاظًا على المصلين وسلامة عائلاتهم.
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