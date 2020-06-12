وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامتهما

وضعت مقيمة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مولودها خلال عملية ولادة طبيعة أجراها فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في الخرج. ونجح الفريق الطبي في التعامل مع الحالة وتطبيق مجموعة من المعايير والإجراءات والاحترازات الصحية اللازمة لمثل هذه الحالات؛ لضمان سلامة الأم والجنين. وجرى إخضاع المولود لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية لضمان سلامته، وهو بحالة صحية جيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يتمتع بصحة جيدة.. مقيمة مصابة بـ«كورونا» تضع مولودها بمستشفى في الخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.