بالتعاون مع مركز «الأمل الطبي» بعرسال..
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، نفّذ «مركز الأمل الطبي» ببلدة عرسال اللبنانية، حملة توعوية للاجئين السوريين وأهالي البلدة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».
وتضمّنت الحملة التعريف بأهم أعراض الفيروس، وطرق انتقاله، وكيفية الوقاية منه، وكذلك تعليم المستفيدين على الإجراءات الاحترازية الصحيحة، مع توزيع 5,000 حقيبة صحية تحتوي على معقمات طبية، وأقنعة واقية (كمامات)، وغيرها من المستلزمات الضرورية.
وفي إطار الحملة، جرى تدريب الكادر الطبي على كيفية التعامل مع الفيروس؛ بإتباع خطوات الوقاية الشخصية وكيفية التعامل مع المرضى وتقديم العلاج المناسب لهم.
وأوضحت إخصائية الصحة العامة في «مركز الأمل» الدكتورة سحر كرمبي، أن التركيز حاليًّا ينصّب على ضمان احتواء انتشار الفيروس بين اللاجئين، وتوعية جميع المستفيدين وتزويدهم بالاحتياجات المطلوبة، معربة عن شكرها وتقديرها للمملكة على مساهمتها الجلية في تنفيذ ودعم المشاريع، التي تسهم بالحفاظ على حياة الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة حرصًا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتقديم أفضل رعاية إغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يدعم اللاجئين السوريين بلبنان.. في مواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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