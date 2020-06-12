للمتسوقين أو العاملين..
كشفت وزارة الداخلية عن عقوبات قاسية تتنظر المتسوقين أو العاملين حال قيامهم بالتجمع داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأكدت الوزارة أنه في المرة الأولى للمخالفة تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100 ألف ريال، فيما تتم معاقبة من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال .
وذكرت الوزارة أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها، وتتم معاقبة من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال.
وشددت الوزارة على أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المرة الثانية على المنشأة أو المسؤول عن ذلك، مع إحالة المسؤول إلى النيابة العامة، كما يحال من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها إلى النيابة العامة.
وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت المخالفة للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.
وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة يتم إبعاده عن البلاد ويمنع دخوله نهائيًا إليها، بعد تنفيذه العقوبة الموقعة بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الداخلية تكشف عن عقوبات قاسية لمخالفي أعداد التجمع المنصوص عليها احترازيًا بالمحلات التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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