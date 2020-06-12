عاجل-العثورعلى مفقود عقبة وادي رَجِم

باشر فريق متطوعي الدفاع المدني بلاغ من شرطة منطقة عسير يفيد بفقدان شاب في العشرينات من عمره في عقبة رَجِم وباشر الفريق اعمال البحث والتحري البري من ساعات الفجر الاولى بما يقارب الـ 50 متطوع تم تقسيمهم الى فرقتين وفي تمام الساعه 12:30 من ظهر اليوم وجد اعضاء الفريق جثمان المفقود بالقرب من طريق عقبة شعار بعد بحث دام مايقرب الـ 7 ساعات سيراً على الاقدام من قرى شعف بالحارث بمركز طبب حتى طريق عقبة شعار بمحافظة محايل عسير هذا وقد تواجدت دوريات الامن وفرق الدفاع المدني وتم التعامل مع الجثه بالطرق النظاميه



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