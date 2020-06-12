اخبار السعوديه

عاجل-العثورعلى مفقود عقبة وادي رَجِم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
باشر فريق متطوعي الدفاع المدني بلاغ من شرطة منطقة عسير يفيد بفقدان شاب في العشرينات من عمره في عقبة رَجِم وباشر الفريق اعمال البحث والتحري البري من ساعات الفجر الاولى بما يقارب الـ 50 متطوع تم تقسيمهم الى فرقتين وفي تمام الساعه 12:30 من ظهر اليوم وجد اعضاء الفريق جثمان المفقود بالقرب من طريق عقبة شعار بعد بحث دام مايقرب الـ 7 ساعات سيراً على الاقدام من قرى شعف بالحارث بمركز طبب حتى طريق عقبة شعار بمحافظة محايل عسير هذا وقد تواجدت دوريات الامن وفرق الدفاع المدني وتم التعامل مع الجثه بالطرق النظاميه
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-العثورعلى مفقود عقبة وادي رَجِم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا