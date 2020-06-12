السعودية اليوم / الصحة الجزائرية: 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 21 شوال 1441 هجري الموافق 13 يونيو 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 751 وفاة.

وأشار إلى شفاء 68 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7322 حالة.

// انتهى //

22:19ت م

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الجزائر 21 شوال 1441 هجري الموافق 13 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد 10698 حالة.وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 751 وفاة.وأشار إلى شفاء 68 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7322 حالة.// انتهى //22:19ت م0145

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