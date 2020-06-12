السعودية اليوم / بلدية سراة عبيدة تزيل تعديات على أراض ٍ حكومية من خلال فرقها الرقابية



ظهران الجنوب 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

استعادت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير أراضيَ حكوميةً مساحتها أكثر من ألف متر مربع اعتدي عليها في قرية آل خلف.

وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية، وقد أزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وطبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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22:17ت م

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