السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 202 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد



لندن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 202 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس

وأوضح وزير النقل البريطاني قرانت شابس خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كرونا أن إجمالي ضحايا المرض في البلاد يبلغ الآن 41481 ضحية.

وذكّر شابس في شأن متصل المواطنين بأن قانون ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، داعياً المواطنين إلى الاستمرار في إتباع جميع إجراءات الحماية التي أعلنتها الحكومة بما فيها الالتزام بمساحة التباعد خارج المنازل قدر الإمكان.

// انتهى //

21:25ت م

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لندن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 202 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح وزير النقل البريطاني قرانت شابس خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كرونا أن إجمالي ضحايا المرض في البلاد يبلغ الآن 41481 ضحية.وذكّر شابس في شأن متصل المواطنين بأن قانون ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، داعياً المواطنين إلى الاستمرار في إتباع جميع إجراءات الحماية التي أعلنتها الحكومة بما فيها الالتزام بمساحة التباعد خارج المنازل قدر الإمكان.// انتهى //21:25ت م0133

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