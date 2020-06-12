السعودية اليوم / مستشفى البكيرية يساند الشؤون الإسلامية في عملية تنظيم المصلين خلال صلاة الجمعة



البكيرية 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

تولى فريق عمل مكلف من مستشفى البكيرية العام بالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم‬ وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة البكيرية اليوم، بتنظيم عملية دخول المصلين لآداء صلاة الجمعة وفق الإجراءات الاحترازية في عدد من جوامع المحافظة.

وجرى فرز جميع المصلين من قياس للحرارة وتعقيم الأيدي قبل دخول الجامع والتأكد من ارتداء الكمامة.

وأكّد مدير مستشفى البكيرية العام الدكتور خالد بن فراج البجيدي أن هذه الإجراءات الاحترازية التي اُتخذت جاءت لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، مشيداً بوعيهم وثقافتهم واتباعهم الإجراءات وإرشادات الممارسين الصحيين الذين قدموا مجهودات كبيرة.

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20:47ت م

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