شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوم» تطلق برنامجاً لتعليم «الإنجليزية» عن بعد والان نبدء بالتفاصيل
وعمدت الشركة بالتزامن مع هذا الإعلان إلى فُتْح باب التسجيل في البرنامج، محددةً الأحد المقبل، موعداً لاتنهاء مدة التسجيل، إذ قررت أن تبدأ بتنفيذ البرنامج في الـ 19 يونيو 2020م، داعيةً الراغبين والراغبات الاشتراك في البرنامج، بالتسجيل عن طريق بوابة المسؤولية الإجتماعية في "نيوم".
وبينت أن النسخة الأولى من دورات البرنامج ستقدم "عن بعد" من خلال منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
كانت هذه تفاصيل خبر «نيوم» تطلق برنامجاً لتعليم «الإنجليزية» عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.