شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوم» تطلق برنامجاً لتعليم «الإنجليزية» عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة "نيوم" اليوم، عن إطلاق مبادرة مجتمعية تثقيفية، تتمثل في برنامجٍ لتعليم اللغة الإنجليزية، تستدف به المجتمع المحلي، في إطار جملة مبادرات اجتماعية تنموية اعتادت إطلاقها خدمةً للمجتمع.

وعمدت الشركة بالتزامن مع هذا الإعلان إلى فُتْح باب التسجيل في البرنامج، محددةً الأحد المقبل، موعداً لاتنهاء مدة التسجيل، إذ قررت أن تبدأ بتنفيذ البرنامج في الـ 19 يونيو 2020م، داعيةً الراغبين والراغبات الاشتراك في البرنامج، بالتسجيل عن طريق بوابة المسؤولية الإجتماعية في "نيوم".

وبينت أن النسخة الأولى من دورات البرنامج ستقدم "عن بعد" من خلال منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).