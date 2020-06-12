فيديو.. برد وزوابع رعدية على رجال ألمع ومدني عسير يحذر

2020-06-12

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع

هطلت أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع، مصحوبة بتساقط حبات البرد وزوابع رعدية، شملت معظم أرجاء المحافظة، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

من جهتها، شددت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.

Advertisements

وأكد المدني أهمية متابعة وسائل الإعلام وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









