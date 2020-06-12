اخبار السعوديه

سحب رعدية وغبار غدًا

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم سحب رعدية وغبار غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-12

سحب رعدية وغبار غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

Advertisements

وتوقعت الأرصاد أن تكون هناك فرص لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية ونجران، وأيضًا على أجزاء من الساحل الغربي.


تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

a13425644b.jpg

تواصل معنا على

7f2f6457c0.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سحب رعدية وغبار غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا