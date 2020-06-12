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سحب رعدية وغبار غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد أن تكون هناك فرص لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما توقعت الأرصاد نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية ونجران، وأيضًا على أجزاء من الساحل الغربي.
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