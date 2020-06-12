شاهد.. أبو نورة ممازحًا عبدالمجيد عبدالله: أشوفك محرم!!

2020-06-12

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل

يحتفل فنان العرب محمد عبده، بعيد ميلاده الواحد والسبعون، حيث ولد الفنان السعودي في الـ12 من شهر حزيران/ يونيو عام 1949.

ومن بين المهنّئين لفنان العرب بعيد ميلاده، كان الفنان عبدالمجيد عبدالله، الذي خصّه أبو نورة بمقطع مصوّر تناقلته حسابات التواصل الاجتماعي للفنان محمد عبده، أعرب فيه عن امتنانه لهذه المبادرة الطيبة، إذ قال: “العين التي لا تراك لم تعرف العيد يا حبيبي أبا عبدالله، شكرًا على الشعور النبيل”. وأضاف متسائلًا، بل وممازحًا: “أراك ترتدي زي الإحرام، فهل تشدُّ رحالك إلى مكة أيها العزيز، نسألك الدعاء”، وذلك في إشارة منه إلى الأبيض الذي توشّح به الفنان عبدالمجيد عبدالله في رسالته.

وتميّز أبو نورة، منذ ستينات القرن الماضي بصوته العذب، حتى أصبح فنان العرب. ولد في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية. ويعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي، الذين عاصروا الجيل القديم والحديث، ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.

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وشارك كثيرًا بالغناء في المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال إفريقيا، وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم، أبرزها في كرنفال جنيف، ولندن، وواشنطن ولوس أنجلوس.

ويعتبر محمد عبده أبرز فناني السعودية. كما يجمع العديد من المتابعين للوسط الفني على أن محمد عبده مع طلال مداح كانا من أهم الفنانين الذين ساهموا بنشر الأغنية الخليجية في جميع أنحاء العالم العربي، فهما اللذان ساهما بتطوير الأغنية السعودية بجانب الأمير الشاعر خالد الفيصل والأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن.

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