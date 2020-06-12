، باكستان.. 6397 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 107 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان، إلى 128989 حالة، بعد تسجيل 6397 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2490 حالة وفاة، بعد أن شهدت البلاد 107 حالات وفاة جديدة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم؛ أن 40247 حالة تماثلت للشفاء، بينما لا تزال 83223 حالة تخضع للحجر الصحي.
وأضاف أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 49256 حالة في إقليم السند، و47382 حالة في إقليم البنجاب، و16415 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و7673 حالة في إقليم بلوشستان.
كما توجد 6699 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1030 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و534 حالة في إقليم كشمير الحرة.فيروس كورونا الجديد
باكستان.. 6397 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 107وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-12
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان، إلى 128989 حالة، بعد تسجيل 6397 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2490 حالة وفاة، بعد أن شهدت البلاد 107 حالات وفاة جديدة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم؛ أن 40247 حالة تماثلت للشفاء، بينما لا تزال 83223 حالة تخضع للحجر الصحي.
وأضاف أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 49256 حالة في إقليم السند، و47382 حالة في إقليم البنجاب، و16415 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و7673 حالة في إقليم بلوشستان.
كما توجد 6699 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1030 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و534 حالة في إقليم كشمير الحرة.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
07:59 PM
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
10:02 PM
الإجمالي.. شفاء 40247 حالة و83223 يخضعون للحجر
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان، إلى 128989 حالة، بعد تسجيل 6397 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2490 حالة وفاة، بعد أن شهدت البلاد 107 حالات وفاة جديدة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم؛ أن 40247 حالة تماثلت للشفاء، بينما لا تزال 83223 حالة تخضع للحجر الصحي.
وأضاف أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 49256 حالة في إقليم السند، و47382 حالة في إقليم البنجاب، و16415 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و7673 حالة في إقليم بلوشستان.
كما توجد 6699 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1030 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و534 حالة في إقليم كشمير الحرة.
، باكستان.. 6397 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 107 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان.. 6397 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 107 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.