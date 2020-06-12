محمد بن مسعود - الدمام - فيما يدخل قانون ارتداء أقنعة الوجه بالأماكن العامة بالبلاد حيّز التنفيذ الاثنين المقبل أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 202 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضح وزير النقل البريطاني قرانت شابس خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في البلاد يبلغ الآن 41481 ضحية. وذكَّر شابس في شأن متصل المواطنين بأن قانون ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين المقبل، داعيًا المواطنين إلى الاستمرار في اتباع جميع إجراءات الحماية التي أعلنتها الحكومة، بما فيها الالتزام بمساحة التباعد خارج المنزل قدر الإمكان.فيروس كورونا الجديد بريطانيا 12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 09:50 PM فيما يدخل قانون ارتداء أقنعة الوجه بالأماكن العامة بالبلاد حيّز التنفيذ الاثنين المقبل Advertisements بريطانيا تسجِّل 202 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ 41481 ضحية بريطانيا تسجِّل 202 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ 41481 ضحية أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 202 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضح وزير النقل البريطاني قرانت شابس خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في البلاد يبلغ الآن 41481 ضحية. وذكَّر شابس في شأن متصل المواطنين بأن قانون ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين المقبل، داعيًا المواطنين إلى الاستمرار في اتباع جميع إجراءات الحماية التي أعلنتها الحكومة، بما فيها الالتزام بمساحة التباعد خارج المنزل قدر الإمكان. الكلمات المفتاحية ، بريطانيا تسجِّل 202 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ 41481 ضحية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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