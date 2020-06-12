سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 12/6/2020

يحرص الكثيرون من المواطنين في المملكة العربية السعودية على معرفة أخر المستجدات التي تطرأ على سعر الذهب، حيث يعتبر الذهب واحد من الملاذات الأمنة والاستثمارات ذات الربح العالي، وسوف نوافيكم متابعينا الكرام في موقع عرب نيوز سعر الذهب اليوم في السعودية.

سعر الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2020، وهذا بفعل ارتفاع سعر أوقية الذهب العالمية التي لها دور كبير في تغير سعر الذهب يومياً.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209,83 ريال بما يعادل 55,91$

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 192,34 ريال بما يعادل 1,25$

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو183,60 ريال بما يعادل 48,93$

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سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 157,37 بما يعادل 41,94$

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122,40ريال بما يعادل 32,62$

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 104,91 ريال بما يعادل 27,96$

سجل سعر أوقية الذهب نحو 6,526 ريال بما يعادل 1.739$

سجل سعر كيلو الذهب نحو 209,827 ريال بما يعادل 55,913$