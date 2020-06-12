وزير الخارجية السعودي: المملكة جاءت في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له المزيد

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الجمعة، أن المملكة جاءت في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5، الذي تستضيفه الجمهورية الفرنسية، بمشاركة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين.

ولفت وزير الخارجية، خلال مشاركته في الاجتماع، إلى أهمية الموضوع الذي يناقشه، كونه يسلط الضوء على جزء مهم من العالم لايزال مُستهدفًا بآفة الإرهاب والجماعات الإرهابية، التي تعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وأضاف أن "السعودية تؤمن بأهمية تبني نهج شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها".

Advertisements

وأشار في هذا الصدد إلى أن "المملكة ساهمت بـ110 ملايين دولار أمريكي لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يقدم دعمًا مهمًا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك منطقة الساحل".

وأوضح أن "المملكة تقوم بالتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتصدي للإرهاب ومكافحته مع أعضائه، كما تحرص على تقديم الدعم والمساندة التقنية لمنطقة دول الساحل G5 في مكافحة الإرهاب وتمويله".

وشدد على أن "المملكة لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف".

وأشار إلى أن ذلك يأتي استنادًا إلى علاقات المملكة التاريخية مع أعضاء تحالف دول الساحل وإيمانا بالدور الحيوي لهذه المجموعة في مكافحة الإرهاب.