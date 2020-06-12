هيئة الصحفيين تنعى فيصل القناعي : كان رمزًا من رموز الإعلام الكويتي

2020-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفعت هيئة الصحفيين السعوديين خالص التعازي والمواساة لأسرة المرحوم فيصل مبارك القناعي، وإلى عموم الصحفيين في الكويت والوطن العربي.

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وأكدت هيئة الصحفيين أن الإعلام الكويتي فقد بوفاة القناعي رمزًا كبيرًا من رموزه، فقد أسهم الفقيد بقلمه وجهده وفكره في خدمة الصحافة الكويتية- وعلى الأخص الصحافة الرياضية- وله إسهام كبير في تعزيز العمل النقابي من خلال جمعية الصحفيين الكويتية، حيث كان أمينًّا لسر الجمعية لسنوات عديدة.

وقالت الهيئة: إن الراحل فيصل القناعي كان عنصرًا فاعلًا ومؤثرًا في الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، ولصدقه وإخلاصه ومناصرته لكثير من قضايا الصحافة والإعلام في الخليج والوطن العربي؛ كونه رحمه رصيدًا كبيرًا من المحبين الذين عبروا عن بالغ حزنهم لفقده.

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